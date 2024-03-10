المنيا ترفع درجة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى ، لإستقبال شهر رمضان المعظم ، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بتفعيل غرف العمليات الخاصة بها ، سواء رئيسية او فرعية ، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة.

إلى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم ، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وعدم التراخي ، في ضبط الأسواق ، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ، من خلال معارض أهلاً رمضان بجميع مراكز المحافظة.

وبهذه المناسبة الكريمة ، يتقدم المحافظ ، بالتهنئة لجموع المواطنين من أبناء المحافظة ، وكافة الأجهزة التنفيذية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، متمنياً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وكلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة تطبيق قرار غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية .

تنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والذى أصدر تعليماته بأن تكون مواعيد إغلاق المحال ، والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات ، خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام.

يومياً الساعة الثانية صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل ، على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة ، على الطرق ومحطات الوقود.

كما شدد المحافظ، على تفعيل لجان المتابعة ، للتأكد من الإلتزام بالمواعيد ، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مناشدًا أصحاب المحال التجارية والمطاعم ، والورش والكافيهات والأعمال الحرفية ، بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة ، خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

كما وجه المحافظ ، مديرية التموين بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز ، للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان ، والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج ، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك ، مع التأكيد على انتظام العمل بها ومتابعتها بإستمرار، والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر المحدد ، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق.

كما أكد المحافظ ، على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ، ووحدات الغسيل الكلوي ، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة ، وتوزيعها بشكل عادل والتأكيد على رفع درجة الإستعداد ، وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة بنطاق المحافظة ، وتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم ومحلات المأكولات والمجازر ، وثلاجات حفظ الأغذية ، للتأكد من مطابقتها للإشتراطات ، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.

كما شدد محافظ المنيا ، على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الإجتماعي ، في التوسع في الأبحاث الإجتماعية وصرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في هذا الشهر الكريم ، بالتنسيق مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني ، مع التوسع في مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التي يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين ، لتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

ووجه المحافظ ، مديرية الطب البيطري ، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية ، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر ، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

كما كلف المحافظ ، مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات في المساجد ، وجميع المؤسسات والهيئات ومراكز الشباب ، بالإستعانة بكبار الأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين ، لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة ، فضلاً عن متابعة المساجد ، وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لساحات الصلاة وصلاة التراويح .

حيث أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص ٥٢٣ ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل ، و ١٩٤ مسجدا للتهجد ، و ٢٥٥ مسجدا للإعتكاف ، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف حملات النظافة والإنارة بمحيط المساجد، وفيما يتعلق بقطاعي (الثقافة - الشباب) ، فتم التوجيه بإقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية ، بقصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن ، وإقامة الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب ، وكذا المسابقات الفنية المناسبة.

وطالب المحافظ ، إدارة المرور وشرطة المرافق ، بالإهتمام بمراقبة الطرق والمواقف ، وإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين سواء بالشوارع أو الميادين العامة ، والعمل على سيولة المرور خاصة أثناء فترات الذروة، كما أكد المحافظ على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة انتظام عمل مرافق المياه والصرف الصحي ، والكهرباء ، والإتصالات ، والغاز الطبيعي ، والتأكد من انتظامها ، وعدم انقطاع الخدمة، مع إقامة غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية ، لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لها ، وسرعة التعامل معها ، تحقيقاً للصالح العام للمواطنين.

كما شدد المحافظ ، على كافة الوحدات المحلية ، بإستمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية ، على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء ، والتصدي للتعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، أو أملاك الدولة ، وبخاصة خلال أوقات الإفطار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ، والإنارة.