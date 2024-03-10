مياه الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال شهر رمضان

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إستعداد الشركة التام لإستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية، والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب، وإستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات «مياه شرب، وصرف صحي» على مستوى المحافظة.

وأكد رئيس الشركة، أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من مُديري عموم الفروع ونوابهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه، والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، والإلتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية، وكذلك الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف بأنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة، بشأن استمرارية العمل على مدار الـ ٢٤ساعة في مواقع العمل كافة، لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة.

ولفت إلى تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لشهر رمضان، مؤكدا متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.