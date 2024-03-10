سكرتير عام البحيرة يناقش المستحقات المالية الخاصة للرصف الإنتاجي

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إجتماعا بشأن بحث المستحقات المالية الخاصة للمشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق ودفع العمل بالمشروع وتطوير معدلات الأداء، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، و دعاء زيتون - مدير المديرية المالية، والمهندس السيد مرعي - المدير التنفيذي للمشروع، ومديري الإدارات الهندسية ومندوب المالية والمراقب المالي للمشروع والمراقبين الماليين بالوحدات المحلية ومهندسي المشروعات.

حيث أكد سكرتير عام البحيرة، علي ضرورة تطوير ورفع كفاءة المشروع باعتباره أحد أهم مشروعات المحافظة التي تمس جموع المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لمد شبكة الطرق وتطويرها لخدمة حركة النقل والمواصلات والتيسير على المواطنين وتعزيز الفرص الإستثمارية.

وتم خلال الإجتماع التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة إدارة التخطيط والمتابعة وعضوية مديرية الطرق والنقل ومهندسي المشروعات بالوحدات المحلية ومهندسي المشروع، لسرعة الإنتهاء من عمل محاضر الاستلام الإبتدائي والاستلام النهائى الخاصة بأعمال المشروع طرف الوحدات المحلية، لصرف المستحقات لديهم.

كما وجه اللواء محمد شوقي بدر، رؤساء الوحدات المحلية بعقد إجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية ومهندسي المشروعات ومندوب المشروع وذلك لتذليل أى عقبات تعوق عملية الصرف، وإتخاذ القرارات المناسبة لتطوير معدلات أداء المشروع والتأكيد على إلتزامه بكافة الأعمال المسندة إليه فى مواعيدها المحددة طبقاً لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الاستثمارية المنفذة علي أرض محافظة البحيرة ، وتذليل ما يعترضها من معوقات.