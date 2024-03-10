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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هوفنهايم في الدوري الألماني

مرموش
مرموش

أعلن الجهاز الفني لفريق فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمباراة هوفنهايم المقرر لها اليوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني التي تقام على ملعب الأول.

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مرموش من رحلة الطيور المهاجرة إلى التألق مع بطل أوروبا

وشهد التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش أساسيا مع فريقه أمام هوفنهايم وتعتبر المباراة رقم 20 التي يشارك فيها معهم في الدوري الألماني.

سجل مرموش 10 أهداف مع فرانكفورت هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، وصنع 5 آخرين، ليساهم بـ 15 هدفا.

ويحتل رفقاء مرموش المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 37 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 9 مباريات، والتعادل في 10، وسخارة 5 آخرين، يأتي خلفه هوفنهايم سابعا برصيد 33 نقطة.

 

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