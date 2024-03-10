تكريم مياه الشرقية لحصولها على المركز الأول في تنفيذ مستهدف خطط مأمونية التداول الأمن للصرف الصحي

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، لحصول إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي المركز الأول في سبق فريد بعدد الخطط المعتمدة لعام 2023 /2024، وذلك بحضور قيادات الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة، وذلك خلال زيارتهم لمقر الشركة بمدينة الزقازيق اليوم الأحد.

وقدمت الدكتوره أميرة هاني، مدير إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، شرحًا تفصيليًا عن دور المأمونية، وكيفية إعداد الخطط المنهجية، وما تقوم به الإدارة من تأمين نظم الإمداد بدءا من شبكات الإنحدار ومنتهيا بالمصرف، وذلك لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على المنظومة، وأوضحت أن الشركة قدمت عدد 8 خطط متكاملة، وتم اعتمادهم من قبل الشركة القابضة، بالإضافة إلى ٨ خطط أخرى، يتم مراجعتهم من قبل القابضة والجهاز التنظيمي ليصل عدد الخطط حتى الآن لـ 14 خطة، وتكون بذلك أولى الشركات التابعة بعدد الخطط المقدمة بمجال التداول الأمن للصرف الصحي.

وأكد المهندس عامر أبو حلاوة، أن الشركة تقدم كل أنواع الدعم لجميع الوزارات المعنية من أجل تحقيق التداول الأمن للصرف الصحي، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة وسلامة المياه، وذلك بالمتابعة الدورية والمستمرة من قبل الشركة على خطوط الإمداد، وذلك من خلال تنفيذ خطط مأمونية وسلامة المياه بالشركة، والحرص المتواصل على بناء أطر التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة، لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات مياه الشرب، وضمان فاعلية سلامة وجودة مياه الشرب طبقا لارشادات منظمة الصحة العالمية W.H.O.

واثنى أبو حلاوة على المجهود المبذول من قبل الإدارة العامة للمأمونية وقطاع المعامل والجودة لتحقيق ذلك الإنجاز، موجها باستكمال العمل بنفس المنهجية لمواصلة النجاح والاستمرار عليه، مؤكدا تقديم كافه الدعم لكل قطاعات الشركة وإدارتها للوصول للأهداف المرجوة.