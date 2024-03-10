بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات.. وزير العدل يلتقي عدد من القاضيات

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، عدد من القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، والتأكيد على اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، لاسيما في مجال المساواة بين الجنسين في تقلد المناصب القضائية.



وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها أعقب ذلك جولة تفقدية لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.



وفى كلمته وجه وزير العدل التهنئة لقاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات مشيداً بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم منهن لأداء رسالتهن، مؤكدًا حرص وزارة العدل على تنمية مهارتهن العلمية والعملية، وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة وتطبيق القانون على الجميع بلا تمييز اعلاء لمبدأ سيادة القانون .



وفي ختام كلمته أكد وزير العدل علي أن إرادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هي الاساس في تمكين المرأة في كل المجالات بما انعكس أثره في توليها لأول مرة كافة الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية من بداية السلم القضائي للاستفادة من كفاءتهن في منظومة العدالة .