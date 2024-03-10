الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل شهر رمضان 2024 بالزينة الرمضانية

بوابة الوفد الإلكترونية

يحرص  صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة  الصندوق على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان  واستقبال شهر رمضان المبارك  2024 بمراكز  العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة  للصندوق  بالزينة الرمضانية والفوانيس.
 

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وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى   بالفوانيس ومدفع الإفطار من  ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز  العزيمة ، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل  هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية


ويأتى ذلك ضمن استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى خلال استقبال الأعياد  والمناسبات ومنها شهر رمضان الكريم  من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصميم الإضاءة داخل مراكز العزيمة ،احتفالا  بقدوم شهر رمضان الكريم ،حيث زينت  المطاعم  وصالات  الألعاب الرياضية والحدائق بمراكز  العزيمة بالزينة الرمضانية


جدير بالذكر بأن  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد استعرضت تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" على مدار العام الماضى  حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألف و450 مريض " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات" الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان " ،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام المقبل ،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة

 

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