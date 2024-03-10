باحث :الخلافات بين واشنطن وتل أبيب «خدعة»

أكد الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، أن الخلافات بين دولة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خدعة.

وقال “ قاسم” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية” ، اليوم الأحد، إن الدليل في ما قاله جو بايدن اليوم أنه سيدعم إسرائيل،

وليس هناك خطوط حمراء، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للفلسطينيين والاحاديث حول الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل كل هذه الأمور غير حقيقية.

وأشار إلى أنه بدلا من أن يقيم بايدن المساعدات عبر الميناء على ساحل غزة كان عليه أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتفتح معبر رفح ويسمح بإدخال المساعدات الموجودة على الحدود لقطاع غزة دون قيود.

وواصل قاسم أن الكيان الإسرائيلي وجد أن التوجه نحو فوز ترامب هو الأكثر حظا لهم والأكثر دعم لهم ولذلك بدأت اللوبيات الصهوينية في الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ترامب بإشارة من الكيان الإسرائيلي مما اغضب جو بايدن موضحا أن ترامب أكد على أنه يدعم إسرائيل بالمطلق.