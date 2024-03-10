إندونيسيا تعلن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت إندونيسيا اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس 2024 بالتقويم الميلادى هو أول أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1445 .

ونقل موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى عن وزير الشؤون الدينية ياقوت خليل كوماس قوله مساء اليوم الأحد خلال اجتماع تحرى غرة شهر رمضان وهو مايعرف فى إندونيسيا باسم " اجتماع الإثبات " إنه استنادا إلى الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية ، فقد ثبت لدى وزارة الشؤون الدينية أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وهنأ بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد المسلمين في العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا لتحقيق السلام في فلسطين وأوكرانيا.

وقال فرنسيس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الايطالية - "فلتتوقف الأعمال العدائية التي تسبب معاناة هائلة بين السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن".

وأعرب بابا الفاتيكان عن دعمه لسكان هايتي وسط تصاعد جديد في أعمال العنف في الدولة الكاريبية، قائلا "أتابع بقلق وحزن الأزمة الخطيرة التي تؤثر على هايتي وأحداث العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة".

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قال بابا الفاتيكان، "قبل يومين، تم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، أود أن أتوجه بالشكر لجميع النساء ولا سيما اللواتي لا تُحترم كرامتهن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب على كل واحد منا القيام به حتى يتم الاعتراف بشكل ملموس بالكرامة المتساوية للمرأة".

وأضاف "يجب حماية وتعزيز كرامة كل إنسان وخاصة النساء حاملات الحياة لضمان حياة كريمة لأطفال المستقبل".

وكان قد دعا البابا فرنسيس أمس السبت، أوكرانيا لوقف إطلاق النار وشجاعة التفاوض.

وقال مدير المكتب الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني، بحسب وكالة أنباء (أنسامد)، "البابا يستخدم مصطلح العلم الأبيض كاشارة إلى وقف الأعمال العدائية وهدنة تم التوصل إليها بشجاعة التفاوض".