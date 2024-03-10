تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد عمل شركات المحمول خلال شهر رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:



قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.



بعد الإفطار:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.