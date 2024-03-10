قرار جديد حول إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث حدائق القبة"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأحد، قرارا بحجز إعادة محاكمة شخص، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة حدائق القبة لجلسة 26 مارس الجاري، للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.