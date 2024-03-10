قافلة إرشادية للمحاصيل الشتوية ببسيون

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الأحد، قافلة إرشادية عن محصولي القمح والبصل بقرية شبراطو، مركز بسيون.



يأتى ذلك في اطار توجهيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخاصه بعوده مرور وانتشار الفرق الإرشادية الريفية لتقديم التوصيات الفنية للمزارعين والمربين وذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي ومديري مديريات الزراعة.

وتنظم تلك القوافل تحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية والاستاذ الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والاستاذ الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والاستاذ الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى

حضر القافلةة الاستاذ الدكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بالغربيه ، والاستاذ الدكتور فتح الله حسن مدير محطه البحوث الزراعية بالجميزه والاستاذالدكتور دعاء حمزه باحث اول بقسم القمح بمحطه البحوث الزراعية بالجميزه والاستاذالدكتور صابر محمد علي رئيس قسم بحوث امراض البصل بمعهد بحوث أمراض النبات الاسبق والاستاذ الدكتور محمد ابوالعنين رئيس بحوث بقسم أمراض القمح بمحطة بحوث الجميزة والاستاذ الدكتور السيد الصرند باحث اول بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتوره ايمان مصطفى منسق الفرق الارشادية بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية وبحضور عدد كبير من المزارعين .

تناولت القافلة شرح كافه التوصيات الفنية لمحصولي القمح والبصل من اعداد و تجهيز الارض وطرق الزراعه الموصي بها وكميات التقاوي وكميات ومواعيد اضافة الاسمده الفوسفاتية والازوتيه والري وإنتظامه وكذلك شرح وافي لكافة الامراض والافات التي تصيب محصول القمح والبصل وكيفيه العلاج والمركبات الموصى بها للعلاج وكذلك الأهمية الاستراتيجية لمحصولي القمح والبصل .



وقام المهندس مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي بشرح مبسط ووافي لدور الدوله في النهوض بالقطاع الزراعى علي سبيل المثال نشر التقاوي المعتمده وتوفيرها باسعار مخفضه مع استنباط اصناف جديده من التقاوي والبذور تحقق اعلى انتاجيه وتجابه التغيرات المناخيه وتنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعيه بزراعه الف فدان صوب طبقا للمواصفات العالميه ذات الانتاجيه العاليه وتدشين مشروعات الانتاج الحيواني المتكامل في السادات والفيوم وتنفيذ واطلاق المبادره الرئيسيه حياه كريمه لتنميه الريف المصري وتحسين مستوى معيشه ابنائه بما يعرف بمشروع القرن وتنفيذ المبادره القوميه لتطوير وتحديث منظومه الري

وتم الرد على كافه استفسارات الحاضرين والوعد بتكرار هذه القافلة.



والذي يعد أحد أنواع الإرشاد الزراعي التكاملى الذي يمزج بين التعليم وجهاً لوجه ، والتعليم عن بعد حيث يتم هذا النشاط وجهاً لوجه داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية والجزء الثانى من النشاط يتم عن بعد بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الإجتماعى والتطبيقات الالكترونية، مما يؤدى إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية.



حضر اللقاء المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي بالغربيه والمهندس محمد حسن مدير إدارة بسيون والمهندس شحاتة الكريدى منسق واخصائي القمح بإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس سالم الجزار مسؤل الإرشاد الزراعى وجهاز الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية ببسيون.