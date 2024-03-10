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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية المطاف لاستقبال المعتمرين خلال رمضان المبارك

صحن المطاف
صحن المطاف

 

 أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، جاهزية صحن المطاف لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وسط خطط تنظيمية وخدمات نوعية مقدمة للزائر والمعتمر لتسخير كافة الإمكانات وتهيئة المداخل والممرات المؤدية إلى صحن المطاف لتوفير الراحة للمعتمرين مع مراعاة القدرة الاستيعابية الكاملة للصحن.

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وأوضحت الهيئة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم إتاحة كامل صحن المطاف للطائفين وتخصيص العديد من المداخل والأبواب الرئيسة والفرعية المؤدية للمطاف ومن أهمها باب الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى باب الملك فهد، وباب العمرة، وباب السلام، وكذلك تخصيص عدد من الأبواب لخدمات وطوارئ المعتمرين.

وفي السياق ذاته، تُقيم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معارض موسم رمضان المبارك 1445هـ بالتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام، انطلاقا من إثراء تجربة ضيوف الرحمن والتعريف بالخدمات المقدمة للقاصدين.

وتشتمل المعارض على (المعرض التوعوي الرقمي، ومعرض معالم الكعبة المشرفة)، كما تهدف إلى التعريف بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وطرق الاستفادة القصوى منها؛ مما ييسر على القاصدين أداء عباداتهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة.

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