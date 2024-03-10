الأحد 10 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توقيع الكشف الطبي على أكثر من 3 ملايين و153 ألف مواطن بمعاش «تكافل وكرامة»

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و153 ألفا و290 مواطنا من طالبي الحصول على معاش (تكافل وكرامة)، وذلك منذ إطلاق البرنامج، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير الإجراءات الطبية وتوفير مظلة حماية طبية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات.

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وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة طالبي الحصول على معاش (تكافل وكرامة)، وفي هذا الإطار تم إتاحة التسجيل والحجز الإلكتروني، بتحديد موعد الكشف الطبي على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية التابعة للوزارة www.smcegy.com.

 

وأضاف «عبدالغفار» أنه في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، تم ربط موقع التسجيل بين الوزارتين إلكترونيا، بحيث تظهر بيانات طالبي توقيع الكشف الطبي بصفة يومية، تحقيقا لاستراتيجية الوزارة، بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة على المواطنين.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة توقيع الكشف الطبي، وتبيُن عدم استحقاق مقدم الطلب لمعاش (تكافل وكرامة)، يمكنه إعادة التسجيل والكشف، كما تتاح إعادة الكشف إذا طرأت على الحالة إعاقة أو تدهورت الحالة الصحية، حيث يتم توقيع الكشف الطبي مرة أخرى، وفي حالة ثبوت الاستحقاق الطبي للدعم، يتم تحرير تقرير طبي بتشخيص الحالة والأبحاث الدالة على التشخيص، ويرفع على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

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