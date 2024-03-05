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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديانج يُجري جراحة ناجحة في ركبة القدم

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جراحة ناجحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة، تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

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وكان ديانج قد توجه إلى النمسا، وخضع لفحوصات طبية قبل إجراء الجراحة، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على إجراء اتصال هاتفي مع ديانج للاطمئنان على حالته، عقب إجراء العملية الجراحية، والمتابعة مع الطبيب المعالج للاعب.

وينتظم أليو ديانج في برنامج علاجي أعده الخبير النمساوي عقب العودة إلى القاهرة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

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