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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024.. روبي تغني أحداث مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

 

تشارك الفنانة روبي في غناء أحداث مسلسل “زوجة واحدة لاتكفي”، وهو مسلسل كويتي مصري سيعرض غدا، ضمن الماراثون الرمضاني 2024

أبطال مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

ستطرح أغنية المسلسل، اليوم، حيث ستصدر عبر قناة روبي الرسمية على يوتيوب اليوم الأحد الساعة ٥:٠٠ بتوقيت مصر ولبنان، ٦ بتوقيت السعودية و٧ بتوقيت الإمارات الأغنية مع مشاهد من العمل المنتظر للنجمة هدى حسين، ونخبة من نجوم الدراما العربية ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.

تفاصيل اغنية مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

 

الأغنية بعنوان (ندل وعيوطة) كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، إنتاج كاسيت ميديا، توزيع ديجيتال ورنر ميوزيك، ورؤية فنية لمحمد حامد.

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