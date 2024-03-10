محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار في ظل رعايتكم الكريمة، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام"

وأضاف محافظ الفيوم : "اننا نجدد عهدنا لسيادتكم بأن تبقى راية مصر خفاقة دائماً، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق"

تسليم شهادات المدربين

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تسليم شهادات الرخصة الأفريقية D لـعدد 60 من مدربي كرة القدم، ممن إجتازوا دورة الرخصة التدريبية الأفريقية D رقم 37 و38، والمعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم، لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والمحاضر بالاتحاد الدولي والأفريقي وعميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط سابقاً، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والكابتن سامح سعد المدير التنفيذي لمنطقة الفيوم لكرة القدم، وعدد من الرموز والقيادات والكوادر الرياضية بالمحافظة.

وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور على أرض المحافظة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية، وعلى مصرنا الحبيبة، بالخير واليمن والبركات، لافتاً إلي اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بقطاع الشباب والرياضة، ودعم الشباب وتمكينهم فى كافة المجالات.

وأعرب المحافظ، عن سعادته، للمشاركة في فعاليات هذا الحدث الهام، الذي يضم كوكبة من الرياضيين المتميزين، لتسليم شهادات الرخصة الأفريقية D، لعدد من الكوادر الشبابية من أبناء المحافظة، للعمل بمجال التدريب بكرة القدم، اللعبة الشعبية الأولي، التي يعشقها منذ طفولته، كغيره من ملايين المصريين، مؤكداً علي أهمية الاستمرار في تحصيل العلم والفهم، والتعلم الفني والتقني، بمجال التدريب، لتحقيق النجاح والتقدم المنشود.

وثمّن "الأنصاري"، الجهود المبذولة من اتحاد الكرة، ومنطقة الفيوم لكرة القدم، وكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، و النائب وليد هويدي، لدعمهم المستمر والمتواصل للرياضة والرياضيين بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الفوم، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية، حريصة دائماً على دعم المواهب والمتميزين من أبناء المحافظة، وخاصة في المجال الرياضي الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب بمختلف الأندية الرياضية والمراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة، إيماناً بأن الرياضة تعزز من قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية.

ومن جانبه، قدم مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، شكره وتقديره لمحافظ الفيوم على دعمه المستمر لقطاع الرياضة والرياضيين على أرض محافظة الفيوم العريقة، التي أنجبت العديد من الرموز والأبطال بمختلف اللعبات، لافتاً إلي أن احتضان ديوان عام محافظة الفيوم، لهذا الحدث، يؤكد مدي حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، بالرياضة والرياضيين، ودعمه الكامل لهم.

وأوضح مدير إدارة المدربين، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية لدى المدربين المشاركين، وتزويدهم بالمعلومات القيمة في كيفية وضع البرامج والخطط التدريبية بطرق علمية حديثة، ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل ضخ مجموعة من المدربين الجدد لديهم القدرة على العمل والإسهام في تطوير كرة القدم المصرية.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الفيوم، ومدير إدارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بتسليم شهادات الرخصة الأفريقية D لـمدربي كرة القدم، اللذين إجتازوا دورة الرخصة التدريبية الأفريقية D رقم 37 و38، والمعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم.