تسليم أجهزة كهربائية للعرائس والفتيات الأولى بالرعاية في البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتسليم أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك بحضور الدكتورة فايزه زايد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، استمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى، لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر احتياجًا، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن، مشيرة إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتقدمت نائب محافظ البحيرة، بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك، على الجهود المبذولة والدور المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، مشيدة بالتعاون المستمر بين البنك والمحافظة في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية وتعود بالنفع على كافة المواطنين.

وشددت على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم المبادرات التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة فى تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.