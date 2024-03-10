محافظ شمال سيناء يفتتح مركز الدعم النفسي بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مركز الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، مصطفي هريدي، مدير المركز.

وأكد المحافظ، أن مركز الدعم النفسي بشمال سيناء، هو مركز حكومي متخصص لتقديم خدمات دعم تربوية ونفسية لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين النفسيين، ويتبع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتم تجهيزه بتكلفة 30 ألف جنيه كدعم من المحافظة.

أضاف المحافظ، أن المركز يقوم بتقديم عدد من الخدمات من بينها التخاطب والتوحد والإرشاد الأسري والتكامل الحسي وصعوبات التعلم وتنمية المهارات وتعديل السلوك وحل المشكلات ودراسة الحالة.

بدورة وجه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة، وخاصة التربية الخاصة.

وأشارت عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، إلى أن رؤية المركز تتمثل في توفير دعم نفسي وإرشاد متميزة فعال للطلاب وذويهم والمعلمين في شمال سيناء، حيث نسعى لتحقيق رؤيتنا من خلال حصر جميع الطلاب المستحقين لخدمات المركز والتشخيص الدقيق للحالة وتقديم الخدمات العلاجية للطلاب ونشر ثقافة الرعاية والمساندة النفسية بين افراد المجتمع والمتابعة المستمرة لجميع الحالات المرصودة.

من ناحية أخري زار المحافظ مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش، وشاهد محاكاة للشارع المصري في رمضان نفذه طلبة التربية الخاصة، تضمن خطبة وصلاة وعرض للمنتجات السيناوية وفقرة فنية، بجانب تفقد معرض الصحافة، ضمن مبادرة جبر الخواطر "زين رمضانك" التي تنفذها إدارة التربية الخاصة، معلنًا عن تقديم دعم مالي لطلاب المدرسة بمبلغ 10 آلاف جنيه.