الأحد 10 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه الشرب بالجيزة تنظم حملات للتوعية بترشيد المياه داخل النوادي الرياضية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على الأثر الإيجابي لحملات التوعية المائية الهادفة إلى إحداث تغيير ملموس في سلوكيات المواطنين عند التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

 وفي هذا السياق، نظم فريق التوعية بالشركة، سلسلة من حملات التوعية المائية داخل عدد من النوادي الرياضية بمحافظة الجيزة، شملت: "حدائق الأهرام، الترسانة الرياضي، التوفيقية للتنس"، مستهدفاً مختلف الأعمار السنية من أعضاء ورواد النوادي.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنوع الأنشطة المنفذة لتشمل ندوات للتوعية المائية، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتجدر الإشارة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، بالإضافة إلى قنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل: الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.

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