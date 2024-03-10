نائب محافظ القاهرة تبحث سبل تذليل المعوقات لتشغيل سوق 15 مايو النموذجي

بعد توقف أكثر من ١٠ سنوات

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا تنسيقا موسعا لتشغيل سوق ١٥ مايو وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه اعمال التشغيل وبحثت خلال الاجتماع سبل اجراءات تشغيل سوق ١٥ مايو ليصبح حقيقة ملموسة داخل المدينة و خدمة المنطقة الجنوبية برمتها بعد توقف اكثر من ١٠ سنوات والذى يأتى بالتنسيق بين "محافظة القاهرة" و"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و جهاز مدينة ١٥ مايو" للتشغيل بما فيه للصالح العام .

توفير فرص عمل للشباب، وتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة والمنطقة الجنوبية برمتها نظرًا لموقعه المتميز والذى يحيط به المنطقة الصناعية المركزية

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن الهدف من تنسيق كافة الجهود وتذليل كافة المعوقات لتشغيل محلات " سوق التونسى" داخل "مدينة ١٥ مايو" شرق الطريق الدائرى بمساحة "١٥ فدانا"، لتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة والمنطقة الجنوبية برمتها نظرًا لموقعه المتميز والذى يحيط به المنطقة الصناعية المركزية وامتدادها ومنطقة الإسكان المتوسط "سكن كل المصريين" وواجهة الطريق الرئيسى لمنطقة الزهور والزهراء محور "سكن كل المصريين" الى جانب تقليل تكلفة المنتج .

العمل الجاد على تشغيل منظومة الحماية المدنية ضد الحرائق لتحقيق اعلى معدلات الامان و توفير كافة المرافق و المعدات اللازمة

كما بحثت نائب محافظ القاهرة اليات واجراءات تفعيل التشغيل و منها العمل الجاد على تشغيل منظومة الحماية المدنية ضد الحرائق لتحقيق اعلى معدلات الامان و توفير كافة المرافق و المعدات اللازمة لاجراء الاختبارات اللازمة و الخاصة بهذا الشأن .

جاء ذلك في و ذلك بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي ١٥ مايو والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية ١٥ مايو و المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية و اللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والاستاذ اسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وممثلي الادارة المالية بمحافظة القاهرة و شركة المقاولون العرب وادارة الاسواق .

وياتي هذا فى اطار التوجيهات الرئاسية بتوفير منافذ مركزية و أسواق جملة بالدولة المصرية وعاصمتها وتفعيلا لهذه التوجيهات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وفقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة تفعيل و توفير الية محددة لتشغيل سوق ١٥ مايو .