الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

"نورة" مسلسل كرتوني للمجلس القومي للمرأة في شهر رمضان

نورة
نورة

يقدم  المجلس القومى للمرأة،  خلال شهر رمضان 2024 ، المسلسل الكرتوني  "نورة"، والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي." ، والذى سوف يذاع على قناة CBC قبل الافطار مباشرة ، وعلى منصة watch it.

txt

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الانلجيزي

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع شركة هاش تاج .

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على  مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

كما يناقش المسلسل أيضا قضايا مهمة مثل التنمر والابتزاز الاليكترونى والزواج المبكر، والمسلسل يلعب دور مهم أيضا فى المساهمة في نشر الوعي حول الشمول المالى والتوعية بالخدمات الالكترونية وتثقيف الفتيات والفتيان حول أهمية ثقافة الادخار.

مواد متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الانلجيزي

وزير الرياضة يُشيد بنتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

نداء إلى وزير الإسكان

اتحاد ملاك البرج يمنع دخولى شقتى

شرط واحد لإتمام الهدنة برمضان في السودان .. تفاصيل
الجريدة الورقية