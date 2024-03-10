"نورة" مسلسل كرتوني للمجلس القومي للمرأة في شهر رمضان

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

يقدم المجلس القومى للمرأة، خلال شهر رمضان 2024 ، المسلسل الكرتوني "نورة"، والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي." ، والذى سوف يذاع على قناة CBC قبل الافطار مباشرة ، وعلى منصة watch it.

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع شركة هاش تاج .

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

كما يناقش المسلسل أيضا قضايا مهمة مثل التنمر والابتزاز الاليكترونى والزواج المبكر، والمسلسل يلعب دور مهم أيضا فى المساهمة في نشر الوعي حول الشمول المالى والتوعية بالخدمات الالكترونية وتثقيف الفتيات والفتيان حول أهمية ثقافة الادخار.