نداء إلى وزير الإسكان

تظلمت من سحب الشقة التى خصصت لى ضمن الحالات الأولى بالرعاية وبعد سؤالى وترددى على السادة موظفى وزارة الإسكان وجهاز مدينة حدائق أكتوبر للاستعلام ماذا تم فى التظلم المقدم منى بشأن صاحب الشقة أفادنى أحد موظفى خدمة المواطنين بوزارة الإسكان بالمبنى القديم بشارع قصر العينى بأن اللجنة المخصصة لنظر التظلمات قامت بإلغاء التخصيص بناء على تقرير الباحثة بلجنة وزارة التضامن الاجتماعى التى مرت على الشقة ثم قابلت الموظفة المختصة عن الوحدات السكنية الأولى بالرعاية، وقالت إن أحد الجيران بالعمارة قال لها إن الشقة تم بيعها بدون أى دليل وبدون وجود أى مشتر بالشقة، وما يؤكد ظلم موظفة التضامن أننى كنت فى المستشفى لإجراء تحاليل طبية وقمت بإجراء تركيب مفصل صناعى.

وهو نفس تاريخ سحب الشقة الكائنة بمساكن عثمان الأولى بالرعاية مع العلم أن شركة الغاز التابعة للمنطقة أرسلت لى رسالة على الموبيل تطالبنى بسداد فواتير غاز وإلا سيتم سحب العداد، لذلك أناشد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان النظر إلى بعين الرأفة والإبقاء على الوحدة رحمة بظروفى.

عطية إبراهيم عطية سعد

3 شارع إبراهيم بك الكبير الحلمية

الجديدة – القاهرة

ت ٠١٠٦٢٩٧٥٠٨٩