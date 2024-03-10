محافظ القاهرة: حملات مكثفة للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم.

رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر

وأشار د . صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري انه سيتم تكثيف حملات المرور علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض.

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوي علي مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الاخري الخاصة بالمرافق العامة والاحياء والاسعاف والمطافى وغيرها وارقام الاتصال وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤ ، ٢٩٢٢٣٤١٠، ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين.