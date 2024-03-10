نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة زينب

لاستقبال شهر رمضان ..

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمسجد طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والشوارع لخلق مظاهر حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام وتطوير المناطق المحيطة بالمعالم الدينية والتاريخية والأثرية بكافه أحياء القاهرة لتكتمل الصورة الجمالية والحضارية المواكبة لاعمال التطوير والتي تتماشى مع عراقة وجلال المزارات الدينية.

وخلال جولتها الميدانية تابعت نائب المحافظ الاعمال المستمرة بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والسد وتفرعاتهم من خلال رفع المخلفات وترميم البلدورات ودهان الأرصفة والأسوار الحديدية وقواعد أعمده الإنارة مع الدفع بفرق العمل والأجهزة التنفيذية والمعنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة حيث تم الانتهاء من تركيب وتثبيت الفازات الديكوريه بطول الطريق بشارع بورسعيد.

إضافة اللمسات الجمالية وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات وزياده الشتلات والزورعات بكافه الجزر الوسطى

كما وجهت نائب المحافظ بإضافة اللمسات الجمالية وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات وزيادة الشتلات والزورعات بالجزر الوسطى والحدائق العامة بطول الطريق مع تقليم الاشجار والنخل وتهذيب وتنسيق الأحواض التجميلية ورفع مخلفات التقليم أولا بأول لظهور المجهودات في أبهى صورها.

هذا إلى جانب استمرار أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة وصيانة الولاعات ودهان أكشاك الإنارة. وإعادة تشغيل أعمده الهاي ماست بميدان السيده زينب و تكثيف حملات رفع الإشغالات والمخالفات لتحقيق السيولة المرورية بمحيط المسجد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

رافق نائب المحافظ خلال متابعتها الدورية لميدان السيدة زينب المستشار هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب، ومديري إدارات المتابعة الميدانية و الإشغالات ومشرفي المربعات و مسئولى الاجهزة المعنية وياتي هذا استمرارا للمتابعه الميدانية المستمرة للوقوف على كافة اعمال التطوير القائمة حاليا بمحيط مسجد السيدة زينب.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.