الأحد 10 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وزير المجالس النيابية: تعديلات المرور تواجه أشكال الخروج على القانون

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد

قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يستهدف تقنين أوضاع التوك توك لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار د. حنفي جبالي.

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وقال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب:" هناك من يقوم بارتكاب جريمة مستخدما التوك توك والتقنين أو الترخيص يستهدف مواجهة أي شكل من أشكال التحايل على القانون أو استبدال اللوحة المعدنية"، ووجه كلامه للنواب “الترخيص أفضل من ترك الأمر على ما هو عليه”.

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