بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال

توجت بسمة رمضان لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 45 ك، بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

وتعد بسمة رمضان لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببني سويف أصغر لاعبة في دورة الألعاب الأفريقية تفوز بثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع.

ويتم إعداد وتجهيز البطلة المصرية بسمة رمضان مواليد عام 2009، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في مدينة داكار بالسنغال 2026.



وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).