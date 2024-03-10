تنويع المحفظة والانتشار الجغرافى وراء قفزة أرباح «إم بى» للهندسة

43% نمواً فى المبيعات

أرجع الدكتور أحمد بهاء الدين شلبى العضو المنتدب لشركة «إم بى» للهندسة القفزة التى سجلتها نتائج أعمال الشركة المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 إلى التركيز على تنويع محفظة استثماراتها والتوسع بانتشارها الجغرافى والفئوى المدعوم بالاستثمار المستمر فى القطاعات المختلفة.

حققت الشركة فى نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 نمواً فى المبيعات بنسبة 43% مقارنة بعام 2022، كما حققت نموا إيجابياً فى نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 67% لتصل إلى نسبة 39% مقارنة بنسبة 24% لعام 2022، كما حققت نموا فى هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة 120% نموا مقارنة بعام 2022 ليحقق مبلغ 102 مليون جنيه.

قال د. «بهاء الدين» إن الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة، ساهم أيضا فى هذه الطفرة، حيث تمثل جميع هذه العوامل الداعم القوى لإدارة الشركة من خلال جميع شركاتها التابعة على القراءة السريعة والمستدامة للمشهد الاقتصادى وبتطويع سياساتها التشغيلية، والبيعية والمالية لمواكبة تلك التغيرات العديدة والسريعة أيضا ومواكبة مختلف التحديات التى تسيطر على الأسواق والبيئة التشغيلية، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المستهدفة. بالإضافة إلى الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وهو ما أثمر عن تنمية الإيرادات وتحسين معدلات الربحية.

الجدير بالذكر إنه تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 56 مليونا إلى 101 مليون جنيه مصرى وذلك باستخدام الأرباح المرحلة والاحتياطى القانونى للصعود إلى السوق الرئيسى بالبورصة المصرية.