الاتحاد المصرى للأوراق المالية يخاطب رسمياً الشركات غير الأعضاء بالانضمام

270 شركة مستهدفة

أرسل مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان إخطارات رسمية لنحو 270 شركة عاملة فى سوق الأوراق المالية لحثهم على الانضمام لعضوية الاتحاد.

يبلغ عدد الشركات الأعضاء فى الاتحاد، والمسددين للاشتراكات 230 شركة من إجمالى نحو 500 شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية، ولها حق العضوية.

تضمنت الإخطارات التى استلمتها الشركات المستهدفة مزايا عضوية الاتحاد، وأهدافه التى تقوم على 6 محاور رئيسية منها العمل على حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التى قد تعترض أداء عملهم، وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة.

كما علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد يجهز لإعداد برنامج تدريبى متخصصة شامل ومتكامل، بالاتفاق مع الرقابة المالية ومركز المديرين، بهدف تأهيل العاملين فى سوق الأوراق المالية بكافة الإدارات، والقطاعات، والعمل على رفع كفاءتهم المهنية، بما يتناسب مع المستجدات التى تشهدها الأسواق العالمية فى كافة التخصصات، خاصة أن بعض الشهادات العلمية التى تمنح للعاملين غير ملائمة للمستجدات فى سوق الأوراق المالية.

كان مجلس الإدارة قد قام مؤخرا بتعيين هشام خليل مديرا تنفيذيا للاتحاد، وهو واحد من الذين يتمتعون بخبرة كبيرة فى سوق المال، وعمل فى العديد من المؤسسات الكبرى.