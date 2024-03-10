الباحثة هند سيد حسين تحصل على درجة الماجستير في الإعلام

حصلت الباحثة هند سيد حسين على درجة الماجستير في الإعلام تخصص صحافة من معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، بتقدير ممتاز، وذلك بعد مناقشة علنية استمرت لمدة ساعتين، وتهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المبحوثين من الجمهور المصرى نحو مدى فاعلية صحافة المواطن في التصدي لقضايا الفساد فى المجتمع ودورها فى نشر قيم النزاهة والشفافية.

وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التى اعتمدت على منهج المسح الإعلامى بشقه الميدانى، واستخدمت استمارة الاستبيان بالتطبيق على عينة عشوائية بسيطة من الجمهور المصرى العام قوامها 450 مفردة من متابعى صحافة المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، موزعة على ثلاثة محافظات هى القاهرة والدقهلية وسوهاج.

وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة ريم أحمد عادل، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد، بصفتها مناقشاً ورئيساً للجنة، والأستاذة الدكتورة نيرمين نبيل الأزرق، أستاذ الصحافة ورئيس شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومناقشاً باللجنة، والأستاذ الدكتور فوزي عبدالرحمن الزعبلاوي، أستاذ الصحافة المساعد بمعهدالبحوث والدراسات العربية، والمشرف علي الرسالة.