الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الشاباك يعتقل 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتقل جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي " الشاباك"، اليوم الأحد، 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد.

txt

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة رئيسي الشاباك والأركان الأخيرة

txt

الشاباك يهدد باشتباكات وشيكة في رمضان

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن جهاز الشاباك بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلي نجحا في اعتقال خلية مؤلفة من 13 شخصا من سكان سخنين في الشمال الإسرائيلي، خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية في إسرائيل.

وأفادت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس" بأن الخلية قد اشترت ذخيرة من الداخل الإسرائيلي وكانت على اتصال مع عناصر حركة "حماس" في قطاع غزة، ‏ويشتبه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات في إسرائيل.


 

مواد متعلقة

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة رئيسي الشاباك والأركان الأخيرة

الشاباك يهدد باشتباكات وشيكة في رمضان

من داخل تقارير الشاباك.. رحلة صعود السنوار إلى زعامة حماس
الجريدة الورقية