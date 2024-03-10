الشاباك يعتقل 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات

اعتقل جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي " الشاباك"، اليوم الأحد، 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن جهاز الشاباك بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلي نجحا في اعتقال خلية مؤلفة من 13 شخصا من سكان سخنين في الشمال الإسرائيلي، خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية في إسرائيل.

وأفادت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس" بأن الخلية قد اشترت ذخيرة من الداخل الإسرائيلي وكانت على اتصال مع عناصر حركة "حماس" في قطاع غزة، ‏ويشتبه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات في إسرائيل.



