الشاباك يهدد باشتباكات وشيكة في رمضان

حذر جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، اليوم السبت، من حدوث اضطرابات بين "عرب الداخل" إذا تم تقييد وصولهم إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن هناك تحذيرات من جهاز الشاباك تقضي باحتمال وقوع اضطرابات بين عرب الداخل في إسرائيل في حال عدم سماح السلطات الإسرائيلية لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني أن هذه التحذيرات قد جاءت في جلسات ومشاورات أمنية مكثفة، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يترك أثره على بلدات ومدن الضفة الغربية حيث يسود تخوف إسرائيلي متجدد من احتمال اندلاع بين سكان الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سوف يبحث، غدا الأحد، ملف الترتيبات الأمنية لشهر رمضان والتخوف من اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى.