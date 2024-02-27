الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة رئيسي الشاباك والأركان الأخيرة

أجرى رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الإسرائيليان، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، في محاولة لخفض التوتر الذي شاب العلاقات بين الدولتين وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وكشف الإعلام العبري، أن المسؤولين الإسرائيليين أكدا للجانب المصري: "لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا"، مؤكدين في الوقت ذاته أنه "لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه سيطلب من الحكومة خلال أيام المصادقة على عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.