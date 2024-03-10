توسعات المحاصيل الزراعية وراء نمو أرباح نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى

201.7 مليون جنيه قيمة الإيرادات

أرجع المهندس أحمد سيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية الطفرة التى سجلتها الشركة بالقوائم المالية خلال العام الماضى 2023 إلى الإيرادات المحققة من النشاط الرئيسى للشركة.

كانت القوائم المالية المجمعة للشركة حققت خلال عام 2023، ارتفاعا فى الأرباح بنسبة نمو 15.62% على أساس سنوى، حيث سجلت صافى ربح بلغ 41.554 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 35.94 مليون جنيه أرباح فى 2022.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 201.7 مليون جنيه، مقابل 146.02 مليون جنيه فى 2022.

قال العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن التوسع فى محاصيل الزيتون، الشعير، والليمون ساهموا بصورة كبيرة فى نمو مبيعات الشركة، مما أنعكس بصورة إيجابية على الأرباح.

أضاف «سيد» أن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم على المساهمين وحملة السهم من الأرباح المرحلة يعد حق للمساهمين وحملة الأسهم فى الأرباح المحققة خلال عام 2023.

كانت الشركة قد أخطرت البورصة فى وقت سابق اعتزامها تقديم مستندات لقيد الشركة التابعة لها مجموعة الأهلى للزراعات الحديثة فى البورصة المصرية

وتمتلك حصة 57.28% من رأس مال شركة الأهلى للزراعات الحديثة، وحصلت الشركة على ترخيص بإدارة وتشغيل مزرعة سمكية بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 4 آلاف طن من الأسماك.