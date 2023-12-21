نائب أزهر أسيوط يهنىء كلية تربية بنات لفوزهن بالمركز الأول

تقدم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بأجمل التهاني والتبريكات لقيادات كلية التربية بنات بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد عطاالله عميد الكلية السابق، والدكتورة سلوى عبدالرحمن وكيلة الكلية لشئون التعليم، والدكتورة دعاء سعد وكيل الكلية للدراسات العليا لحصول الكلية على المركز الأول خلال الحفل الختامي السنوي مشروع سفراء الأزهر في موسم 2023م، وذلك تحت رعاية رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فـضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب "شيخ الأزهر الشريف"، ونائبه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي "رئيس جامعة الأزهر السابق".

وجاء فوز الكلية بالمركز الأول والصدارة نتيجة لجهود الكلية المتواصلة، والتزامها بدعم الأنشطة التي يقـدمها مشروع سفراء الأزهـر، والتي أسهمت في تنمية مهارات الطالبات وقدراتهن في مختلف المجالات.

ووجه الشكر للدكتورة هند علي قطب "مسؤول مشروع سفراء الأزهر بالكلية" والأستاذة زينب أحمد محمد مكرم "مدير رعاية الشباب بالكلية"؛ لجهودهما الكبيرة في تحقيق هذا الإنجازات العظيمة والمشرفة للكلية.