الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يمطس التاريخ ويحاول تغيير الواقع بفلسطين (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل حربه على الشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه الكلمة بجميع المسارات.

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وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الحرب لا تتخذ مسار القتل والاستهداف للميدانين، ولكن الاحتلال يعمل على طمس التاريخ ويحاول تغيير الواقع منذ عام 1948.

الاحتلال يريد التخلص من أونروا

وأوضح أن قضية الأونروا هي قضية كبيرة منذ زمن بعيد، إذ إن الاحتلال يحاول الالتفات على هذه القضية في محاولة لطمس الحقيقة التي تشمل الجريمة التي ارتكبها الاحتلال عام 1948 من خلال تهجير أكثر من مليون فلسطيني، وأصبح عددهم في دول العالم اليوم أكثر من 6.5 مليون فلسطيني لاجئ.
وذكر أن الاحتلال يريد التخلص من القضية لهذا السبب، مضيفًا أن آليات التخلص تأتي من خلال إنهاء دور وكالة الأونروا التي أنشئت برقم 302 لعام 1949.

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