سفير مصر في موسكو يلتقي بنائب وزير خارجية روسيا للعلاقات الأمريكية

التقي نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، يوم ٧ مارس الجاري، بالسفير سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية للعلاقات الأمريكية وعدم الانتشار والحد من التسلح وعضوية روسيا في تجمع البريكس.

وقد تناول اللقاء التباحث بشأن أهم الموضوعات التي سُتناقش خلال الاجتماعات التي تعقدها الرئاسة الروسية للبريكس للعام ٢٠٢٤، ومنها اجتماعات شيربا البريكس الخاصة بالتحضير لاجتماع وزراء خارجية دول البريكس وقمة البريكس المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة بالحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.