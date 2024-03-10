الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سفير مصر في موسكو يلتقي بنائب وزير خارجية روسيا للعلاقات الأمريكية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، يوم ٧ مارس الجاري، بالسفير سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية للعلاقات الأمريكية وعدم الانتشار والحد من التسلح وعضوية روسيا في تجمع البريكس.

وقد تناول اللقاء التباحث بشأن أهم الموضوعات التي سُتناقش خلال الاجتماعات التي تعقدها الرئاسة الروسية للبريكس للعام ٢٠٢٤، ومنها اجتماعات شيربا البريكس الخاصة بالتحضير لاجتماع وزراء خارجية دول البريكس وقمة البريكس المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة بالحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.

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