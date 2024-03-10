معيط: لا اقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه ليست هناك خطة لدى الدولة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأكد أن وزارة المالية لا تستهدف إصدار أية سندات دولية في الوقت الحالي وحتى ينتهى العام المالي.

وأعلن وزير المالية أن موازنة الدولة للعام المالي 2024 /2025 هي موازنة تصحيح، وأوضح أنها تستهدف وفقا للاتفاق مع مجلس الوزراء أن تكون بداية لاستعادة عافية الاقتصاد المصري واستقراره

وكشف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم الحفاظ على نفس معدلات المصروفات لموازنة العام المالي 2023 /2024 باستثناء 3 قطاعات هي الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد أن المالية تستهدف فائض أولي بنسبة 3.5%مع الحفاظ على معدلات عجز الموازنة للحد منها.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة حققت 193مليار جنيه فائضا أوليا خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى استهداف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى ليكون أقل من 90% خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025.