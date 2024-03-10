كييزا يقود الهجوم.. تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتالانتا في الدوري الايطالي

يتقابل فريقالكرة الاول بنادي يوفنتوس الايطالي مساء اليوم، مع نظيره فريق أتلانتا في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع ال 28 من عمر مسابقة الدوري الايطالي على أرضية ملعب استاد أليانز ستاديوم.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتالانتا في الدوري الايطالي

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو، ميريتي، لوكاتيلي، ماكيني، كوستيك.

خط الهجوم: كييزا، ميليك.

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الايطالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، فيما تذاع المباراة على قناة ad sports premium 1 سيتولى التعليق على اللقاء المعلق حازم عبد السلام.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق فى البطولة، فيما يتواجد فريق أتلانتا بالمركز السادس برصيد 46 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق البطولة.