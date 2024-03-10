أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد عند التاجر.. بعد ارتفاع سعر الطن

سعر طن الأرز الشعير اليوم.. شهد سعر الأرز خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وعند تاجر الجملة، استقرارًا، قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 28,000 جنيه للطن.

ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم الأحد عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30 %.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز الأبيض وأرز الشعير اليوم الأحد قبل دخول شهر رمضان المبارك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الأرز الأبيض وأرز الشعير اليوم الأحد لدى التاجر

الأرز

أرز الشعير

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,500 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 16,700 جنيه.

الأرز الأبيض

وصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 28,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 26,500 جنيه للطن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.