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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد الجابر

قام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطة تنقية المياه بالمدينة والمآخذ، بهدف التأكد من حسن سير العمل، وفقاً للمواصفات القياسية المطلوبة.

وتابع رئيس الجهاز ومرافقوه، مآخذ المياه من نهر النيل، والذي يعمل بطاقة إنتاجية ١٠٩ آلاف م٣/اليوم، ومحطة تنقية المياه، والتي تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٤ آلاف م٣/اليوم، والحاصلة على شهادة الأيزو.

ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العاملين بالمحطات بالالتزام بالمعايير الموضوعة، لضمان تقديم مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة.

وفي سياق متصل، طالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء بالمدينة أصحاب المحال العامة والمستأجرين، وشاغلي المحال العامة، بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحال وتقنين الأوضاع حتى لا يقعوا في مخالفات للقانون، طبقاً لقانون تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية، وفي حالة عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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