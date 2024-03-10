ليفربول ومانشستر سيتي.. أرقام الريدز تتفوق على السماوي قبل قمة الدوري الانجليزي

يتقابل فريقا ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم، على ملعب “الأنفيلد”، في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الدوري الإنجليزي، لموسم 2023 ـ 2024.

أرقام ليفربول ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الانجليزي الليلة

وتقابل ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل صدام الليلة 171 مرة، فاز "الريدز" في 80 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 46 مناسبة وحسم التعادل 45 مواجهة بين الفريقين.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: كيهلر.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، روبرتسون، جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاى، واتارو إيندو.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: ناثان آكي - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر

في خط الوسط: رودري ـ بيرناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - كيفن دي بروين - فيل فودين

في الهجوم: إيرلينج هالاند

موقف الفريقين

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر الذي فاز أمس على برينتفورد بنتيجة 2-1.

في حين أن مانشستر سيتي يمتلك 62 نقطة في الوقت الحالي، ويحتل المركز الثالث في جدول البطولة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.