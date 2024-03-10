توزيع "شنط رمضان" لمرضى الكلى بسفاجا

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، جمعية أصدقاء مرضى الكلى بالبحر الأحمر، أثناء زيارتهم لمدينة سفاجا لدعم أسر المرضى والأكثر احتياجا والمدونة بالجمعية.



وأكد رئيس المدينة، أن الجمعية قامت بتوزيع «شنط رمضان» للمرضي وتقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى خاصة غير القادرين، سواء داخل مستشفى سفاجا أو في مستشفيات خارج المحافظة.

وأضاف شعبان، أنه جرى دعم وحدة غسيل الكلى بمستشفى سفاجا المركزي بأجهزة غسيل، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأكد تقديم كل الدعم للجهود المخلصة لخدمة أهالي سفاجا والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.

ومنح أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الكلى على هامش الزيارة شهادة تقدير لرئيس المدينة تقديرا لمجهوده في دعم المرضي بالمدينة كما تم تكريم قسم العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأكد أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الكلى، أن الجمعية ترعى عددا كبيرا من أسر المرضى والأورام والضمور وغيرها، مع توافر جميع البيانات عنها وتوزيع كميات المواد الغذائية والعينية وغيرها طوال العام، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، إذ جرت تغطية احتياجاتها بعدد من مدن المحافظة من خلال مندوبين بجهد تطوعي للوصول إلى جميع المناطق في كل مدينة.