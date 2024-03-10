المشدد 6 سنوات لمسجل خطر شرع في قتل جاره بالشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض فى منطقة الأزبكية.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم ح.م مسجل خطر شرع في قتل جاره ا.ج عامل، واستخدم المتهم في الواقعة سلاح أبيض " سكين".

وأضاف قرار الاحالة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه داخل مقهى أسفل مسكنه وطعنه في قدمه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " سكين" بدون مسوغ قانوني.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين جارين وإصابة أحدهما وبالانتقال لمحل الواقعة تبين صحة البلاغ وتم إسعاف المجني عليه واتهم جاره بالشروع في قتله لخلافات سابقة بينهما.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من للقبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم