ضبط 250 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الحملات تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط مخبزين تصرفا فى 97 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبزلإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، بمركز كفر الدوار.

وفي أبو حمص تم ضبط 250 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركز إدكو تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و آخر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، كما تم تحرير محضر لعدم الإحتفاظ بسجل زيارات وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ،ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.