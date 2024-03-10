"العوامل المؤثرة على الصحافة الإقليمية وتحديات المهنة" رسالة ماجستير بجامعة الفناة

دراسة علمية تكشف :

حصل الكاتب السيد فلاح، مدير "مكتب اليوم السابع" بمحافظات القناة، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالته «العوامل المؤثرة على الصحافة الإقليمية في ظل التطورات التقنية الحديثة وانعكاساتها على الأداء المهني للصحفيين: دراسة تطبيقية»، من معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور حسن علي محمد، أستاذ وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة السويس، والدكتور حسين محمد ربيع، أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر الرقمي بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، والدكتور وليد محمد الهادي، أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور رامي عطا صديق، أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على الصحافة الإقليمية في ظل التطورات التقنية الحديثة وانعكاساتها على الأداء المهني للصحفيين، وذلك من أجل معالجة القصور في دراسة الظواهر المهنية التي تركت فيها التطورات التقنية الحديثة آثارًا خطيرة على العمل الصحفي والإعلامي، والتركيز على محتوى الأخبار التي تتناولها الصحافة الإقليمية، مما يساعد على تطوير وتحسين مستوى ممارسة الأداء المهني للصحفيين.

وكانت أهم نتائج الدراسة، زيادة سرعة النشر: حيث يعمل التطور التقني على تسريع عملية النشر وتوفير الأخبار بشكل أسرع، مما يزيد من ضغط العمل على الصحفيين ويؤثر على أدائهم المهني، وزيادة انتشار الأخبار الكاذبة: حيث يعد انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة تحديًا كبيرًا في ظل التطور التقني، مما يتطلب من الصحفيين تعزيز مهاراتهم في التحقق من الأخبار وتقديم محتوى موثوق، وتداعيات التحول الرقمي: حيث يتطلب التحول الرقمي تغييرًا في هياكل وسائل الإعلام الإقليمية وعملياتها، وهذا يؤثر على أداء الصحفيين وتحدياتهم المهنية.



