اسعار العملات أمام الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الأحد في البنوك

سعر العملات.. سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، تباينا، ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد في البنوك والشركات المصرفية في أول يوم عمل للقطاع المصرفي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.92 جنيه للشراء و 63.11 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.07 جنيه للشراء و 56.25 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.37 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.51 جنيه للشراء و 160.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.47 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.85 جنيه للشراء و 6.87 جنيه للبيع.