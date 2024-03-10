أوهمها بعلاجها روحانيا.. محاكمة شاب هدد فتاة بنشر صورها عارية ببورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة شاب متهم بتهديد فتاة بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 من شهر يونيو عام 2021 والمتهم فيها السيد.ي؛ وذلك لأنه هدد المجني عليه محمود ح س ح، كتابة، عن طريق وسائل إلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب، بإفشاء صور خادشة لشرف نجلته المجني عليها د. م. ح.

وكان تهديده مصحوبا بتكليفه بأمر، وهو إعطائه مبالغ مالية، وهدد المجني عليه بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة.

واعتدى الجاني على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن نقل بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية صورا شخصيه لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك بغير رضا المجني عليها، وذلك عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وانتهك حرمة الحياة الخاصة وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها، ونشر عن طريق واتس آب صورا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها، وأدار واستخدم حسابا شخصيا بواسطة إحدى وسائل التقنيات بهدف ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالقانون.

وشهد م. ح بأن المتهم هدده كتابة وعبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، واتس آب، بنشر بعض الصور الخاصة بـ نجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إن لم ينصاع له بإرسال مبالغ مالية، وعزى قصد المتهم تهديده كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرف نجلته، وكان ذلك مصحوبا بطلب مبلغ مالي.

وشهدت د. م. ح بمضمون ما شهد به والدها، وأضافت بتواصلها مع المتهم هاتفيا وتمكنه من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمها بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فانصاعت له وأرسلت له العديد من الصور بهيئتها السابقة.