يستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023 ـ 2024.

غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الانجليزي

ويدخل يورجن كلوب مباراة اليوم، أمام نظيره مانشستر سيتي، مفتقدًا اللاعبين جاك جريليش ، جيرمي دوكو، ماتيوس نونيز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر الذي فاز أمس على برينتفورد بنتيجة 2-1.

في حين أن مانشستر سيتي يمتلك 62 نقطة في الوقت الحالي، ويحتل المركز الثالث في جدول البطولة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.