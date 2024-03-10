موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي ليفربول، مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023 ـ 2024.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "الاتحاد" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر الذي فاز أمس على برينتفورد بنتيجة 2-1.

في حين أن مانشستر سيتي يمتلك 62 نقطة في الوقت الحالي، ويحتل المركز الثالث في جدول البطولة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.